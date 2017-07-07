Нужен человек, который сможет навести марафет на сайте (cms Битрикс): красиво оформить свойства и информацию, оформить стилями, вывести свойства в нужном месте, убрать лишнее, шаблон сделать столбиком, а не резиновым. Пожелания к кандидату: быть на связи ...
Вывод количества загрузок файлов в Joomla на страницу
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Всем привет!
Есть сайт на Joomla 3.
1.На нем есть материалы (статьи). В каждой статье есть приложенный файл, который можно скачать двумя способами: По прямой ссылке, или по ссылке с депозитфайлс. В данный момент это реализовано так:
Есть две картинки, на одной из которых висит ссылка на файл с сервера, на другой же висит внешняя ссылка на депозитфайлс.
Мне требуется реализация, при которой под двумя кнопками добавляется фраза
Скачано n раз, где n - количество раз, которое нажимали на кнопку. Счетчик, другими словами. Но этот счетчик должен иметь защиту от накликивания - возможно, как-то не учитывать клик с одного ip-адреса в течение определенного времени. Т.е это должен быть реальный счетчик, который достоверно отображает количество загрузок файла пользователями.
2. Есть некоторые материалы, на которых есть 2 и 3 файла к загрузке (для каждой загрузки свои кнопки). Соответственно, для них требуется так же настроить счетчик с защитой от накликивания.
Пример реализации конкурентов, ссылка на мой сайт по запросу. Возможно, Вы решите данную проблему установкой какого-то компонента и доп. настройкой.
Жду ваших предложений!
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