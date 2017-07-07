Вывод количества загрузок файлов в Joomla на страницу

Всем привет!

Есть сайт на Joomla 3.

1.На нем есть материалы (статьи). В каждой статье есть приложенный файл, который можно скачать двумя способами: По прямой ссылке, или по ссылке с депозитфайлс. В данный момент это реализовано так:

Есть две картинки, на одной из которых висит ссылка на файл с сервера, на другой же висит внешняя ссылка на депозитфайлс.

Мне требуется реализация, при которой под двумя кнопками добавляется фраза

Скачано n раз, где n - количество раз, которое нажимали на кнопку. Счетчик, другими словами. Но этот счетчик должен иметь защиту от накликивания - возможно, как-то не учитывать клик с одного ip-адреса в течение определенного времени. Т.е это должен быть реальный счетчик, который достоверно отображает количество загрузок файла пользователями.

2. Есть некоторые материалы, на которых есть 2 и 3 файла к загрузке (для каждой загрузки свои кнопки). Соответственно, для них требуется так же настроить счетчик с защитой от накликивания.

Пример реализации конкурентов, ссылка на мой сайт по запросу. Возможно, Вы решите данную проблему установкой какого-то компонента и доп. настройкой.

Жду ваших предложений!