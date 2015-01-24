Добрый день! Ищу человека на мелкую работу знающего Джумлу. На сайте нужно подправить, не которые элементы. 1 Удалить ссылку и вставить существующую 2 В раздел поиск добавить метро как по макету 3 перенести с одного домена на другой
Wordpress Докрутить 2 функции, согласовать между собой работу плагин.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать 2 функции на сайте посуточной аренды недвижимости на базе WordPress
На сайте уже установлен Woocomerce и ядро сайта, совместимый с Woocomerce плагин Booking System Pro.
1) Сейчас есть проблема, цена по каждому объекту в каталоге не отображается и вовсе, есть только отдельно цена в календаре Booking System Pro по каждому числу, но она никак не отобрадается по каждому объекту. Поэтому Нужен плагин(решение) который будет брать цену из Booking System Pro и интегрировать(выводить) ее в Woocommerce в ЛИСТИНГ(каталог).
2)Нужен фильтр поиска, который был бы совместим с Booking System Pro и мог осуществлять фильтрацию объектов по ценам и датам. На данный момент было протестировано несколько фильтров, и все они оказались не совместимы. Скорее всего
Примечания:
1) Дистрибутивы всех плагинов (в случае их отсутствия у исполнителя), которые понадобятся, могут быть предоставлены мною как заказчиком
2) Цена за выполненную работы обсуждается отдельно и сразу за выполнение двух по ставленых задач.
3) В перспективе на сайте планируются доработка еще многих функций, поэтому ищем человека настроенного на долгосрочное сотрудничество и возможно постоянное техническое развитие проекта.
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