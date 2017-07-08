Доработка l2tp сервера для возможности работы с IP6 адресами

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка130 просмотров
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Необходимо модифицировать сервер OpenSwan или аналогичное програмное решение, согласно следующим требованиям: 

+--------------------------------------------+ 

| SERVER L2TP                                | 

|                            +-----------------------| 

|                            | eth0 IP4              |

|                    +

|                      |    +-----------------------| 

|                   + Исходящие соединения непосредственно к ресурсу на который делает запрос клиент, 

|                           +-----------------------|           IP6 адрес, с которого продолжается отправка пакета по протоколу IP6, 

|                           +-----------------------|           выбирается в зависимости от логина пользователя, например: 

|                    +fe80::2d0:83ff:fe05:684|

|                    +fe80::2d0:83ff:fe05:685|

|                    +fe80::2d0:83ff:fe05:686|

|                    +fe80::2d0:83ff:fe05:687|

|                    +-----------------------| 

!                                            | 

+--------------------------------------------+ 

Конфигурация сервера: 

Одна сетевая карта с одним IP4 внешним адресом и большим количеством IP6 внешних адресов. 

Необходимо обрабатывать входящие запросы IP4 от клиентов l2tp и отправлять(роутить) их далее используя протокол IP6. 

Ответы на запросы также приходят с IP6 на IP4 и далее к клиенту. 

Решение должно быть разработано для OS Linux Ubuntu/Debian 64. 

За основу для реализации можно взять OpenSwan или аналогичное ПО. 

Сервер должен легко конфигурироваться, иметь поддержку более одной сетевой карты, с возможностью конфигурации перенаправления запросов IP4IP4, IP4IP6

6 лет назад
stranger12
Виктор 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад