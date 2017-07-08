Доступы к руту и ispmanager есть. Нужно обновить версию и не сломать рабочий сайт на Drupal
Доработка l2tp сервера для возможности работы с IP6 адресами
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Необходимо модифицировать сервер OpenSwan или аналогичное програмное решение, согласно следующим требованиям:
+--------------------------------------------+
| SERVER L2TP |
| +-----------------------|
| | eth0 IP4 |
| +
| | +-----------------------|
| + Исходящие соединения непосредственно к ресурсу на который делает запрос клиент,
| +-----------------------| IP6 адрес, с которого продолжается отправка пакета по протоколу IP6,
| +-----------------------| выбирается в зависимости от логина пользователя, например:
| +fe80::2d0:83ff:fe05:684|
| +fe80::2d0:83ff:fe05:685|
| +fe80::2d0:83ff:fe05:686|
| +fe80::2d0:83ff:fe05:687|
| +-----------------------|
! |
+--------------------------------------------+
Конфигурация сервера:
Одна сетевая карта с одним IP4 внешним адресом и большим количеством IP6 внешних адресов.
Необходимо обрабатывать входящие запросы IP4 от клиентов l2tp и отправлять(роутить) их далее используя протокол IP6.
Ответы на запросы также приходят с IP6 на IP4 и далее к клиенту.
Решение должно быть разработано для OS Linux Ubuntu/Debian 64.
За основу для реализации можно взять OpenSwan или аналогичное ПО.
Сервер должен легко конфигурироваться, иметь поддержку более одной сетевой карты, с возможностью конфигурации перенаправления запросов IP4IP4, IP4IP6
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