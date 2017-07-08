Доработка l2tp сервера для возможности работы с IP6 адресами

Необходимо модифицировать сервер OpenSwan или аналогичное програмное решение, согласно следующим требованиям:

+--------------------------------------------+

| SERVER L2TP |

| +-----------------------|

| | eth0 IP4 |

| +

| | +-----------------------|

| + Исходящие соединения непосредственно к ресурсу на который делает запрос клиент,

| +-----------------------| IP6 адрес, с которого продолжается отправка пакета по протоколу IP6,

| +-----------------------| выбирается в зависимости от логина пользователя, например:

| +fe80::2d0:83ff:fe05:684|

| +fe80::2d0:83ff:fe05:685|

| +fe80::2d0:83ff:fe05:686|

| +fe80::2d0:83ff:fe05:687|

| +-----------------------|

! |

+--------------------------------------------+

Конфигурация сервера:

Одна сетевая карта с одним IP4 внешним адресом и большим количеством IP6 внешних адресов.

Необходимо обрабатывать входящие запросы IP4 от клиентов l2tp и отправлять(роутить) их далее используя протокол IP6.

Ответы на запросы также приходят с IP6 на IP4 и далее к клиенту.

Решение должно быть разработано для OS Linux Ubuntu/Debian 64.

За основу для реализации можно взять OpenSwan или аналогичное ПО.

Сервер должен легко конфигурироваться, иметь поддержку более одной сетевой карты, с возможностью конфигурации перенаправления запросов IP4IP4, IP4IP6