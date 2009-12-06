Консультации по OTRS

Необходимы консультации человека, разбирающегося в системе OTRS.

Система была поставлена с нуля (версия 2.4.5.). Она была поставлена из портов. Ничего дополнительного не ставилось и не настраивалось, кроме того, что можно сделать по умолчанию при установке.

Интересуют следующие вопросы:

1. Хочу принимать почту с Гугла. Гугл по POP и по IMAP использует SSL с портом 995. Если указать в настройках pop.gmail.com и логин/пароль, то система не может подсоединиться к этому серверу. Возможно из-за того, что безопасный протокол и порт определенный. Вопрос: как настроить (где указать), чтобы система коннектилась к гуглу по безопасному протоколу через нужный порт?

2. Как правильно прописать все запуски скриптов по крону? У меня сейчас по крону ничего не запускается... Я имею доступ только к SSH ну и панель сервера ISP Manager

3. Интересуют дополнительные возможные настройки, которые, на Ваш взгляд и по Вашему опыту нужно сделать, для нормального и корректного функционирования системы в будущем.

В комментариях пожалуйста напишите стоимость за ответы на эти вопросы и Ваш опыт работы с OTRS. Пожалуйста оставляйте свои предложения только если Вы имеете опыт работы с этой системой. Разбираться на ходу не нужно.