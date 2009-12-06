Консультации по OTRS

Нужно запустить и настроить ДНС на выделенном сервере. Есть 2 IP. На сервере установлен Webmin. Ответ регистратора при тестировании: Сервер ....71.6 не доступен по TCP Сервер .....71.6 не доступен по UDP Сервер ....105 не доступен по TCP Сервер ....105 не доступен по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы консультации человека, разбирающегося в системе OTRS.
Система была поставлена с нуля (версия 2.4.5.). Она была поставлена из портов. Ничего дополнительного не ставилось и не настраивалось, кроме того, что можно сделать по умолчанию при установке.
Интересуют следующие вопросы:
1. Хочу принимать почту с Гугла. Гугл по POP и по IMAP использует SSL с портом 995. Если указать в настройках pop.gmail.com и логин/пароль, то система не может подсоединиться к этому серверу. Возможно из-за того, что безопасный протокол и порт определенный. Вопрос: как настроить (где указать), чтобы система коннектилась к гуглу по безопасному протоколу через нужный порт?
2. Как правильно прописать все запуски скриптов по крону? У меня сейчас по крону ничего не запускается... Я имею доступ только к SSH ну и панель сервера ISP Manager
3. Интересуют дополнительные возможные настройки, которые, на Ваш взгляд и по Вашему опыту нужно сделать, для нормального и корректного функционирования системы в будущем.
В комментариях пожалуйста напишите стоимость за ответы на эти вопросы и Ваш опыт работы с OTRS. Пожалуйста оставляйте свои предложения только если Вы имеете опыт работы с этой системой. Разбираться на ходу не нужно.
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