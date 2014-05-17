Настроить CRON

Имеется проект - нужно его настроить по этой инструкции http://wiki.twifarmv3.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8#cron

В самой ферме все настроено, нужно настроить только на сервере.

Панель ISPmanager.