Настройки сервера

при чеке на port25.com выдает SPF check: pass DomainKeys check: permerror DKIM check: pass Sender-ID check: permerror SpamAssassin ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно установить права дорступа к папке, настроить почту.
Стоит vesta
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