Настройки сервера

$10
Системное администрированиеЗакрыт5 заявок113 просмотров
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Нужно установить права дорступа к папке, настроить почту.

Стоит vesta

10 лет назад
south999
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад