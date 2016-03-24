На сервере надо настроить почтовый ящик так что бы все письма с него уходили во входящие. Что мы имеем: 1. Сервер на Centos 6 2. Установленная ISPa 3. Домен "сайт.рф" 4. К нему создан почтовый ящик "[url=mailto:info@%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.%D1%80%D1%84]info@сайт.рф[/url]" Так вот надо что-бы ...
Перенести сайт на VPS +исправить баг с SEO URL
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача 1:
Миграция с хостинга на VPS (полная работоспособность)
Задача 2:
Исправление проблемы с SEO URL
Нужно добавить возможность в opencart 1.5.6 иметь одинаковые seo url подкатегорий для разных категорий.
Сайт - http://joye.ninja
Например:
http://joye.ninja/elektronnye-sigarety/kanger
http://joye.ninja/kliromayzery/kanger
Сейчас работает только один из этих урлов, остальные редиректит.
Как будет происходить проверка правильности переноса:
Используя адрес 88.85.67.157
Сам домен будет перенаправлен на нужные ns сервера мной уже.
Замечания:
Нужно перенести сайт с shared хостинга (Fozzy) на VPS от того же провайдера. Сайт - http:\\joye.ninja. Перенаправлять NS сервера не нужно. Менять ничего в сайте на shared хостинге также не нужно, все изминения должны быть на VPS.
- Похожие заказы
- Системное администрирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо перенести магазин на Opencart 1.5.6.1 с хостинга на VPS. На VPS уже установлен ISPManager lite.Системное администрирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую, Нуждаюсь в Вашей помощи и совете, зол на [b]@mail.ru [/b] Итак: mail.ru заблокировали отправку писем с нашего сервера и вообще все письма с упоминанием ссылки на наш сайт, [b]смена домена даже не помогла[/b] Мы отправляем только подтверждения регистрации на ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
На одном из сайтов на сервере периодически (уже 4 раза) появляется 1 и тот же вирус. После полной чистки недели через 2 появляется опять. Нужно подсказать способ как обнаружить дыру в сайте.Системное администрирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $3
Написать очень простой скрипт, который по всем подпапкам папки /var/www заходит в /var/www/подпапка/data/www и просматривает какие там сайты. Весь список сайтов выводит в 1 столбец в html и сохраняет в файл sites.txtСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно заставить работать JS код, который выводит окно с youtube плеером на сайте, по определенному поисковому запросу. Файл с кодом прикрепляю к посту.Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Установить сервер OSM с возможностью редактирования (JOSM или/и браузер), сервисом прокладки маршрутов (Сервис роутинга: OSRM), необходим механизм разграничения доступа. Программное обеспечение: Linux debian 8.2, apache, postgresql Рендер: Mapnik Тайлы: Mod tile, реализовать тайловый кэш, Служба ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
возникла проблема с подключением к MySQL. Требуется устранить проблему, и заодно проверить правильность настроек сервераb и на наличие вирусовСистемное администрирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Сервер хостинга Centos 6.6, VestaCP, шаблон apache + nginx. В той же сети контроллер домена на Windows 2008 R2 Сайт на php. Необходимо настроить авторизацию пользователей сайта в домене.Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад