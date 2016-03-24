Перенести сайт на VPS +исправить баг с SEO URL

Задача 1:

Миграция с хостинга на VPS (полная работоспособность)

Задача 2:

Исправление проблемы с SEO URL

Нужно добавить возможность в opencart 1.5.6 иметь одинаковые seo url подкатегорий для разных категорий.

Сайт - http://joye.ninja

Например:

http://joye.ninja/elektronnye-sigarety/kanger

http://joye.ninja/kanger

http://joye.ninja/kliromayzery/kanger

Сейчас работает только один из этих урлов, остальные редиректит.

Как будет происходить проверка правильности переноса:

Используя адрес 88.85.67.157

Сам домен будет перенаправлен на нужные ns сервера мной уже.

Замечания:

Нужно перенести сайт с shared хостинга (Fozzy) на VPS от того же провайдера. Сайт - http:\\joye.ninja. Перенаправлять NS сервера не нужно. Менять ничего в сайте на shared хостинге также не нужно, все изминения должны быть на VPS.