Поднять сервер и подготовить перенос данных

Системное администрированиеЗавершен3 заявки209 просмотров
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Необходимо поднять и подготовить сервер к переезду:

- установить все необходимое для работы сайта(ftp, phpmyadmin, apache+nginx, php, mysql);

- перенести почту, ssl сертификаты, базы, файлы и т.д.;

5 лет назад
deardeer
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$25
1 день
В результате форс-мажорных обстоятельств Виталий не смог завершить проект. Оставляю положительный отзыв, так как опыт предыдущего сотрудничества очень понравился. Уважаю Виталия, как профессионального сисадмина.
Замечательный заказчик. Очень рекомендую Андрея.