Поднять сервер и подготовить перенос данных

Если очень поверхностно, то мне нужно: [list=1][*]Сделать уведомления на email без текста новости/задачи, только заголовок, краткое описание и ссылка на новость/задачу в редмайне[*]Возможность отключать уведомления на email в во время создания контента (чекбокс)[*]Настройки уведомлений как на ...