Установить и настроить LMS Moodle

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Требуется установить и запустить на виртуальной машине слинуксом (Ubuntu 16.4/CentOS7) LMS Moodle https://moodle.org .  Установить и настроить модуль видеоконференцсвязи из каталога плагинов. Доступ по ssh/teamviewer. 

Ubuntu
7 лет назад
t1p
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5 лет назад

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