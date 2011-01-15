Имеется сайт ( в виде файлов) который работал на РНР 4, что то произошло с хостом, после чего перестал работать. Собственно нужно сделать следующее: 1. Проверить работоспособный ...
Продвижение сайта-рейтинга.
Суть:
сайт-рейтинг, топ.
Необходимо:
продвигать, завлечь варез-сайты ( именно их рейтинг ).
Необходим на постоянную работу человек. мин 8 часов в день.
оплата помесячно по договоренности.
возраст >20 лет
опыт >2 лет.
Наличие успешных проектов приветствуется.
писать только(!) в icq- 96-78-26, здесь редко нахожусь.
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