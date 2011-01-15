Продвижение сайта-рейтинга.

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрытнет заявок115 просмотров

Суть:

сайт-рейтинг, топ.

Необходимо:

продвигать, завлечь варез-сайты ( именно их рейтинг ).

Необходим на постоянную работу человек. мин 8 часов в день.

оплата помесячно по договоренности.

возраст >20 лет

опыт >2 лет.

Наличие успешных проектов приветствуется.

писать только(!) в icq- 96-78-26, здесь редко нахожусь.

14 лет назад
kolenval
Сергей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров