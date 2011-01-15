Надо найти и удалить вирус на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт8 заявок190 просмотров

Появился вирус на сайте, нужен человек, который сможет найти его и удалить.

Антивирус выдает что на на сайте вредоносная ссылка.

14 лет назад
Tsilya
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров