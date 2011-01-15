Имеется сайт ( в виде файлов) который работал на РНР 4, что то произошло с хостом, после чего перестал работать. Собственно нужно сделать следующее: 1. Проверить работоспособный ...
Надо найти и удалить вирус на сайте
Появился вирус на сайте, нужен человек, который сможет найти его и удалить.
Антивирус выдает что на на сайте вредоносная ссылка.
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