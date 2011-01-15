Имеется сайт ( в виде файлов) который работал на РНР 4, что то произошло с хостом, после чего перестал работать. Собственно нужно сделать следующее: 1. Проверить работоспособный ...
Решить проблему падения сайта / Битрикс
www.saniks.ru - работает на Битриксе (последняя версия), хостится на www.newhost.ru.
Регулярно падает, при активной работе с админ-панелью. Раньше вылазили 503 ошибки, которые уже получилось устранить. Их поправили небольшой оптимизацией. Теперь вылетают 502 ошибки, помимо этого ошибки БД, как например:
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15:47 File: /home/saniks/html/bitrix/modules/search/classes/general/search.php
Line: 1135
MySQL Query Error: DELETE FROM b_search_content_stem WHERE SEARCH_CONTENT_ID = 2948[Lost connection to MySQL server during query]
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Так же при проверке БД сайта получаем:
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b_search_content_stem 0 [error] Table './bitrix/b_search_content_stem' is marked as crashed and should be repaired
b_search_content_title 0 [error] Table './bitrix/b_search_content_title' is marked as crashed and should be repaired
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В общем, пока не ведется работы с каталогом - всё отлично. Падает всё (база в особенности), когда начнается работа с каталогом, а особенно, когда меняются данные в существующих товарных позициях.
Думаем, что хостер не виноват. Скорее ошибки из-за глючного кода на сайте или из-за настройки продукта.
Задача:
1. Проанализировать работу движка и хостинга и выявить проблему.
2. Устранить проблему из корня - так, чтобы она больше не появлялась.
Кандидаты:
1. Должны иметь опыт подобных работ и обладать сертификатами Битрикса.
2. Уже по описанию, хотя бы приблезительно представлять, как проблема решается. (Если вы даже не представляете, с какой стороны подойти к решению этой проблемы, лучше не беритесь вообще.)
3. Заранее определить цену и сроки.
Все ответы только в проект. Личку и мессенджеры не читаю.
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