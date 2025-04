Решить проблему падения сайта / Битрикс

www.saniks.ru - работает на Битриксе (последняя версия), хостится на www.newhost.ru.

Регулярно падает, при активной работе с админ-панелью. Раньше вылазили 503 ошибки, которые уже получилось устранить. Их поправили небольшой оптимизацией. Теперь вылетают 502 ошибки, помимо этого ошибки БД, как например:

---

15:47 File: /home/saniks/html/bitrix/modules/search/classes/general/search.php

Line: 1135

MySQL Query Error: DELETE FROM b_search_content_stem WHERE SEARCH_CONTENT_ID = 2948[Lost connection to MySQL server during query]

---

Так же при проверке БД сайта получаем:

---

b_search_content_stem 0 [error] Table './bitrix/b_search_content_stem' is marked as crashed and should be repaired

b_search_content_title 0 [error] Table './bitrix/b_search_content_title' is marked as crashed and should be repaired

---

В общем, пока не ведется работы с каталогом - всё отлично. Падает всё (база в особенности), когда начнается работа с каталогом, а особенно, когда меняются данные в существующих товарных позициях.

Думаем, что хостер не виноват. Скорее ошибки из-за глючного кода на сайте или из-за настройки продукта.

Задача:

1. Проанализировать работу движка и хостинга и выявить проблему.

2. Устранить проблему из корня - так, чтобы она больше не появлялась.

Кандидаты:

1. Должны иметь опыт подобных работ и обладать сертификатами Битрикса.

2. Уже по описанию, хотя бы приблезительно представлять, как проблема решается. (Если вы даже не представляете, с какой стороны подойти к решению этой проблемы, лучше не беритесь вообще.)

3. Заранее определить цену и сроки.

Все ответы только в проект. Личку и мессенджеры не читаю.