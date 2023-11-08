Тестирование фронтенда сайта

$45
Тестирование сайтовОткрыт7 заявок35 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача - тестирование фронтенда сайта интернет-магазина, до 10 типовых страниц, на соответствие макетам, валидность, кроссбраузерность, скорость работы и адаптивность, возможно понадобится 2-3 волны тестов. 

Необходимы:

- знание основ QA: построение плана тестирования, проведение тестов, отчет по тестированию

- опыт тестирования сайтов: кроссплатформенность, кроссбраузерность, валидность, скорость работы

- опыт тестирования приложений

10 дней назад
Анатолий
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
17 часов назад
7 отзывов
Заявки фрилансеров
Илья
21 год
3 года в сервисе
Был
час назад
1 отзыв
3 дня назад
Дмитрий
30 лет
6 лет в сервисе
Был
16 часов назад
5 дней назад
Роберт
52 года
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
3 отзыва
9 дней назад
Евгений
26 лет
7 месяцев в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
10 дней назад
Репичева
38 лет
год в сервисе
Была
3 дня назад
10 дней назад
Артем
28 лет
месяц в сервисе
Был
2 дня назад
10 дней назад
Георгий
29 лет
4 года в сервисе
Был
9 минут назад
7 отзывов
10 дней назад