На проект вебсайт+2 моб приложения (андроис и iOs) требуется фрилансер-тестировщик, который сможет обеспечить регулярное тестирование проекта согласно документации. В резюме прошу указать образование, опыт работы (проекты, задачи, длительность предоставления услуг, стек, ...
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Задача - тестирование фронтенда сайта интернет-магазина, до 10 типовых страниц, на соответствие макетам, валидность, кроссбраузерность, скорость работы и адаптивность, возможно понадобится 2-3 волны тестов.
Необходимы:
- знание основ QA: построение плана тестирования, проведение тестов, отчет по тестированию
- опыт тестирования сайтов: кроссплатформенность, кроссбраузерность, валидность, скорость работы
- опыт тестирования приложений
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