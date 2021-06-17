Тестирование сервиса оплаты

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт1 заявка457 просмотров

Поспособствовать улучшению компонентов интерфейса сервиса и снижению рисков неправильного функционала.

Описание задания: Необходимо тестировать оплату на сайте с банковских карт Азейрбайджана и Казахстана. Операции без рисков, за выполнение заданий вы получите 7 долларов в день + компенсация всех списаний разумеется. В отклики напишите свой ник в vk или facebook.

4 года назад
Matreshka_Ivan
Иван 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Уляна
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

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