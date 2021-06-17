Необходимо провести проверку сайта на платформе Битрикс на наличие вирусов и угроз. Требуется тестирование с целью выявления и устранения вредоносного кода. Обеспечить безопасность и стабильную работу сайта.
Тестирование сервиса оплаты
Поспособствовать улучшению компонентов интерфейса сервиса и снижению рисков неправильного функционала.
Описание задания: Необходимо тестировать оплату на сайте с банковских карт Азейрбайджана и Казахстана. Операции без рисков, за выполнение заданий вы получите 7 долларов в день + компенсация всех списаний разумеется. В отклики напишите свой ник в vk или facebook.
Заявки фрилансеров
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