Аккаунт менеджмент

Добрый день. Есть продукт - онлайн школа по бьюти индустрии. Есть сайт, социальные сети и т.д. - а самое главное есть продажи. Нужно: - сделать аудит того, чего есть (по нему и буду выбирать исполнителя, физически не смогу оплачивать ...