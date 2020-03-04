Разработка исследования рынка

$10000
Управление проектамиЗакрыт10 заявок403 просмотра
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Нужно в рамках проекта развития компании разработать исследование рынка.

Нужны фрилансеры с теоритическими или практическими знаниями любого уровня по разработке исследования рынков.

4 года назад
eyeland
Лаур 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов(-1)
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