Требуется менеджер-проектов в г. Москве (возможно Спб) !

Работа удаленная, но обязательны ежедневные (обсуждаемо) встречи и отчеты .

Суть работы: создание интернет магазинов с 0, организация и контроль удаленных работников по проектам, поиск и отбор кандидатов, координация направлений разработки, составление заданий контентменеджерам , программистам и прочим, составление планов работ для сотрудников и контроль их исполнения (работа в "мегаплане") !

Все проекты делаются для 2 рынков: российского (снг) и англоязычного.

Направления: одежда,сумки, часы, парфюмерия, очки, и др.

Возможно постоянное сотрудничество и офисная работа + большие перспективы развития и карьерного роста. Оплата на начальном этапе договорная, далее % от продаж (разговор не о тысячах)) бонусы и прочие дары за великолепную работу)

Опыт работы в крупных интернет компаниях приветствуется!!!

Рассматриваем также разовые консультации профессионалов (достойная оплата).