Ищу администратора с функциями заказчика. ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАТОРА 1. Сопровождение ~ 5 сайтов (преимущественно joomla), решение мелких текущих задач 2. Безопасность (мониторинг логов) 3. Хостинг 4. Резервное копирование баз данных и файлов 5. Планирование и бюджетирование рекламных компаний 6. Разработка, внедрение и ведение ...
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Требуется менеджер-проектов в г. Москве (возможно Спб) !
Работа удаленная, но обязательны ежедневные (обсуждаемо) встречи и отчеты .
Суть работы: создание интернет магазинов с 0, организация и контроль удаленных работников по проектам, поиск и отбор кандидатов, координация направлений разработки, составление заданий контентменеджерам , программистам и прочим, составление планов работ для сотрудников и контроль их исполнения (работа в "мегаплане") !
Все проекты делаются для 2 рынков: российского (снг) и англоязычного.
Направления: одежда,сумки, часы, парфюмерия, очки, и др.
Возможно постоянное сотрудничество и офисная работа + большие перспективы развития и карьерного роста. Оплата на начальном этапе договорная, далее % от продаж (разговор не о тысячах)) бонусы и прочие дары за великолепную работу)
Опыт работы в крупных интернет компаниях приветствуется!!!
Рассматриваем также разовые консультации профессионалов (достойная оплата).
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