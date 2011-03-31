Аналитик/ПМ в проект по поддержке и развитию ИМ

Если у вас получится выполнять наши задачи, обеспечим загрузку 100%. Подходящему человеку готов гарантировать полную занятость, платить ставку. Форму оплаты и размер можно обсуждать, ориентировочно 35 т.р.

Понять, получается ли у нас с вами работать, сможем по результатам 2-3 дней работы, которые мы оплатим. Сначала небольшое тестовое задание.

--== Требования ==--

• Активно и самостоятельно выполнять задачи.

• Решать проблемы. Приходить с решениями, а не с проблемами.

• Быстро учиться

• Раскладывать по полочкам. Уметь понять длинный мутный текст или монолог, изложить понятно, человеческим языком, желательно со схемами

• Быть доступным в рабочее время (с 9 до 18) полдня и более

• Иметь возможность работать 25-40 часов в неделю

• Понимать в технической стороне (база данных, CRM, бизнес-процесс, админка)

• Знать стандарты не нужно

--== Обязанности ==-- (обсуждаемо)

• Продвижение задач. За задачу отвечаете вы, даже если ее делает программист/дизайнер/тестер, согласует заказчик

• Сбор и систематизация требований

• Разработка ТЗ, сценариев использования на функциональность, детализация требований

• Согласование требований с разработчиками, дизайнерами, техническими специалистами внешних организаций

• Проверка функциональности на тестовом сервере

• Разработка инструкций для пользователя

• Разработка внутренней технической документации

Если есть опыт руководства проектами – очень хорошо.

Есть другие проекты, возможен рост.

Пишите сюда или на почту [email protected], присылайте примеры ТЗ, технической документации, чтобы можно было оценить квалификацию. Пишите, что умеете (вкратце), чем хотите заниматься, пожелания по оплате, если этого нет в профиле.