Ищу администратора с функциями заказчика. ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАТОРА 1. Сопровождение ~ 5 сайтов (преимущественно joomla), решение мелких текущих задач 2. Безопасность (мониторинг логов) 3. Хостинг 4. Резервное копирование баз данных и файлов 5. Планирование и бюджетирование рекламных компаний 6. Разработка, внедрение и ведение ...
Аналитик/ПМ в проект по поддержке и развитию ИМ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если у вас получится выполнять наши задачи, обеспечим загрузку 100%. Подходящему человеку готов гарантировать полную занятость, платить ставку. Форму оплаты и размер можно обсуждать, ориентировочно 35 т.р.
Понять, получается ли у нас с вами работать, сможем по результатам 2-3 дней работы, которые мы оплатим. Сначала небольшое тестовое задание.
--== Требования ==--
• Активно и самостоятельно выполнять задачи.
• Решать проблемы. Приходить с решениями, а не с проблемами.
• Быстро учиться
• Раскладывать по полочкам. Уметь понять длинный мутный текст или монолог, изложить понятно, человеческим языком, желательно со схемами
• Быть доступным в рабочее время (с 9 до 18) полдня и более
• Иметь возможность работать 25-40 часов в неделю
• Понимать в технической стороне (база данных, CRM, бизнес-процесс, админка)
• Знать стандарты не нужно
--== Обязанности ==-- (обсуждаемо)
• Продвижение задач. За задачу отвечаете вы, даже если ее делает программист/дизайнер/тестер, согласует заказчик
• Сбор и систематизация требований
• Разработка ТЗ, сценариев использования на функциональность, детализация требований
• Согласование требований с разработчиками, дизайнерами, техническими специалистами внешних организаций
• Проверка функциональности на тестовом сервере
• Разработка инструкций для пользователя
• Разработка внутренней технической документации
Если есть опыт руководства проектами – очень хорошо.
Есть другие проекты, возможен рост.
Пишите сюда или на почту [email protected], присылайте примеры ТЗ, технической документации, чтобы можно было оценить квалификацию. Пишите, что умеете (вкратце), чем хотите заниматься, пожелания по оплате, если этого нет в профиле.
- Похожие заказы
- $2500Управление проектами44 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Компании, работающей в сфере мобильного маркетинга на постоянную работу нужен тим лидер для следующих задач: 1. Разработка и сопровождение высоконагруженного веб-ресурса и смежных проектов. 2. Распределение задач между программистами и контроль их выполнения. 3. Проектирование ПО и БД; Используемые ...Закрыт12 лет назад
- $2500
Обязанности: - Управление группой разработчиков серьезных веб-проектов в качестве технического лидера - Ответственность за техническую реализацию проекта, которая должна соответствовать "вызовам бизнеса" на каждой из стадий развития проекта. Здесь, собственно, как сторона разработки, так и серверная, ...Закрыт13 лет назад
- $100
Текстовой студии требуется помощник менеджера проектов, проживающий в Киеве. Требования к кандидату: - опыт работы в интернет-проектах; - (желательно) опыт администрирования проектов; - (желательно) умение работать с CMS; - знание английского языка на высоком уровне; - ответственность; - возможность быть на связи ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1800
Обязанности: * умения строить интернет-проекты с ноля * анализ тематики(ниши) и конкурентов * умение преобразовывать список функционала в wireframes * оперативное управление командой, ...Закрыт13 лет назад
Суть работы заключается в следующем. Необходимо от лица заказчика (Саратов) вести переговоры с разработчиком социальной сети (Москва). Согласовывать технические и прочие вопросы‚ с дальнейшим зачислением в штат готового проекта. Все подробности при собеседовании.Управление проектами1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Новый партнер должен зарегистрироваться в системе, установить на свой сайт код информера и настроить страницу с объявлениям. Вы должны сопровождать партнера на всех этапах подключения к системе. Установить контакт, заинтересовать его сотрудничеством, ответить на ...Управление проектами6 заявокЗакрыт13 лет назад
«1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) – официальный партнер фирмы «1С» с 1997 года, крупнейшая региональная сеть среди фирм-франчайзи 1С. Мы работаем в 30 городах трёх стран – России, Украины и Казахстана. Мы занимается оказанием полного комплекса ...Закрыт13 лет назад
- $400
Вакансия удаленной работы администратором web - разработок. Работа углубленных специальных знаний в какой - либо области не требует, поскольку для выполнения всех типов задач будет предоставляться краткое обучение и подробная инструкция. 8-часовой рабочий день (удаленная работа) зп ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Требуется менеджер проектов на постоянную работу в офисе (без поиска клиентов) Обязанности: - организация и контроль работы исполнителей по созданию сайтов - разработка и правка технического задания - контроль и планирование бюджета проекта - разработка и ...Закрыт13 лет назад