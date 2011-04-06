Менеджер проектов для iOS, iPhone, iPad

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В нашей компании формируется отдел по разработке мобильных приложений и игр для мобильных приложений и Соц. сетей.

Мы собираем команду и в данный момент нам необходим:

Менеджер проектов для платформы iOS для разработки приложений для iPhone, iPad

Обязанности:

* Оценка и контроль сроков выполнения работ, предоставления deliverables

* Составление планов, форм отчетности участие в формировании команды

* Координация работы различных отделов команды

* Определение и утверждение спецификаций для проектов, постановка и детализация задач.

* Ведение проектной документации. Утверждение и написание функциональных требований.

* Самостоятельный контроль качества реализации поставленных задач

Требования:

* Технический английский (чтение)

* Опыт работы проджект менеджером/продюсером в разработке мобильных/игровых проектов

* Самостоятельность, навык самостоятельной исследовательской работы

* Умение работать по срокам на результат

* Опыт работы в компаниях игровой индустрии, разработчиках игр для мобильных устройств, разработчиках мобильных приложений

* Опыт работы в среде разработки приложений для iOS - существенный плюс

Условия:

* Достойная заработная плата по результатам собеседования

* Широкие возможности для профессионального роста

* Работа в молодой, дружной, творческой команде

* Условия работы согласно трудовому законодательству

Тип занятости

Полная занятость, полный день

iOS
13 лет назад
Logos777
Николай 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
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