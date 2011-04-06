Менеджер проектов для iOS, iPhone, iPad

Ищу администратора с функциями заказчика. ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАТОРА 1. Сопровождение ~ 5 сайтов (преимущественно joomla), решение мелких текущих задач 2. Безопасность (мониторинг логов) 3. Хостинг 4. Резервное копирование баз данных и файлов 5. Планирование и бюджетирование рекламных компаний 6. Разработка, внедрение и ведение ...
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В нашей компании формируется отдел по разработке мобильных приложений и игр для мобильных приложений и Соц. сетей.
Мы собираем команду и в данный момент нам необходим:
Менеджер проектов для платформы iOS для разработки приложений для iPhone, iPad
Обязанности:
* Оценка и контроль сроков выполнения работ, предоставления deliverables
* Составление планов, форм отчетности участие в формировании команды
* Координация работы различных отделов команды
* Определение и утверждение спецификаций для проектов, постановка и детализация задач.
* Ведение проектной документации. Утверждение и написание функциональных требований.
* Самостоятельный контроль качества реализации поставленных задач
Требования:
* Технический английский (чтение)
* Опыт работы проджект менеджером/продюсером в разработке мобильных/игровых проектов
* Самостоятельность, навык самостоятельной исследовательской работы
* Умение работать по срокам на результат
* Опыт работы в компаниях игровой индустрии, разработчиках игр для мобильных устройств, разработчиках мобильных приложений
* Опыт работы в среде разработки приложений для iOS - существенный плюс
Условия:
* Достойная заработная плата по результатам собеседования
* Широкие возможности для профессионального роста
* Работа в молодой, дружной, творческой команде
* Условия работы согласно трудовому законодательству
Тип занятости
Полная занятость, полный день
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