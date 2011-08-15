Заместитель директора по персоналу

Требование к кандидату:

Мужчина/женщина от 35 лет, высшее образование. Опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет. Пользователь ПК.

Должностные обязанности:

Формирование и эффективное управление персоналом. Подбор персонала и организация его работы . Контроль за выполнением, отслеживание результативности работы . Информационно-аналитическое обеспечение, ведение документации.

Условия работы: Офис 5/2 (возможен гибкий график).

Для записи на собеседование звоните на т.8-905-758-23-10 в будни.

С уважением , Лилия Алекс андровна.

(Руководитель)