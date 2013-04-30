требуется менеджер/редактор в интернет магазин www.speedsale.ru ,

обязанности: редактировать цены на сайте + сравнивать обновлённые цены в прайсах.

добавлять новые позиции, редактировать описания, картинки, поиск новых картинок.

по возможности искать новых производителей.

Если у вас есть предложения, готов выслушать.

Работа надомная, удалённого доступа. Работать можно всем и из любой точки страны. Возраст любой.

с 10 до 17 и обед с 13-14, всего 6 часов работы.

icq 223629337

mail [email protected]

skype speedsale.ru