Мне требуется менеджер, который будет помогать вести проекты. Загрузка: 3 часа в день с пн. по пт. Удаленно. Проекты не заказные, а собственные. Проекты разные, на разных стадиях. Не имеют ничего ...
Менеджер/редактор
требуется менеджер/редактор в интернет магазин www.speedsale.ru ,
обязанности: редактировать цены на сайте + сравнивать обновлённые цены в прайсах.
добавлять новые позиции, редактировать описания, картинки, поиск новых картинок.
по возможности искать новых производителей.
Если у вас есть предложения, готов выслушать.
Работа надомная, удалённого доступа. Работать можно всем и из любой точки страны. Возраст любой.
с 10 до 17 и обед с 13-14, всего 6 часов работы.
icq 223629337
mail [email protected]
skype speedsale.ru
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