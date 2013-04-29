Проект-менеджер

В веб-студию требуется менеджер-проектов.

Задачи:

- общение с клиентами и составление ТЗ по проектам (системы Битрикс, Джумла и самопис)

- общение с программистами студии, ответ на их вопросы по проекту

Требования к кандидатам:

- с 9 до 18.00 по Москве быть онлайн в скайпе

- всегда отвечать на звонки

- знание основ Битрикса и Джумла будет плюсом

- проживание в Украине будет плюсом

От Вас:

- скайп для общения

- приблизительные цены на услуги