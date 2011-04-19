PHP разработчик, руководитель проекта

В обязанности разработчика включается:

Непосредственное программирование серверной и пользовательской части сайта в соответствии с задачами, установленными техническим директором проекта.

Поддержание проекта в рабочем состоянии и постоянное обновление функциональной части.

Организовать технологический цикл по созданию Интернет проектов и сервисов.

Разработка и внедрение сервисов сайта, личный кабинет, галереи, многоуровневый поисковик, интерактивная карта гугл, корзина, анкеты, работа с базами данных и т.д…

Дизайн и вёрстка элементов сайта

Придумывание новых сервисов и улучшение существующих

Модерация и администрирование

Решение технических проблем

Рассмотрение жалоб и предложений

Подбор сторонних дизайнеров для реализации текущих задач по проекту

Требования:

Возраст: от 22 до 40

Пол: значения не имеет

Опыт управления по созданию интернет проектов и сервисов (Новости с комментариями, базы данных, личный кабинет, галереи, многоуровневый поисковик, интерактивная карта гугл, корзина, анкеты) на уровне известных Российских и мировых компаний от 2-х лет.

Отличные знания всех этапов производственного процесса

Умение составлять техническое задание и разрабатывать план его исполнения.

Умение разрабатывать логистику проекта и сценарии для пользователей.

Высокие коммуникативные навыки и знание последних тенденций

Умение разбираться в чужом коде

Умение разрабатывать сложные сайты самому с нуля

Знание PHP (ООП) на уровне выше среднего.

Умение работать с базой данных MySQL.

Понимание общих принципов ООП.

Опыт работы Smarty.

Опыт работы на должности PHP-программиста от 1.5 лет.

Наличие завершенных сайтов.

Умение быстро вникать в суть задачи и реализовывать ее.

Знание всех этапов разработки веб-сайтов.

Наличие Рекомендаций, благодарственных писем и других знаков высокой лояльности со стороны клиентов является преимуществом

Личные качества: Доброжелательность, ответственность, внимание к деталям, умение расставлять приоритеты, стрессоустойчивость, энергичность и творческий подход, умение работать в команде.

Примеры выполненных проектов являются обязательными и без них кандидаты не рассматриваются просьба указывать гиперссылки в письме отклика или в резюме

Условия:

Офис в 10 мин от станций метро Павелецкая, Серпуховская, Тульская

работа в офисе с 9:30 - до 18:30 (возможна удаленная работы с свободным графиком посещения офиса)

Испытательный срок до 3 месяцев

Оклад + бонусы

Тип занятости

Полная занятость, гибкий график