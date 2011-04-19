PHP разработчик, руководитель проекта

Ищу администратора с функциями заказчика. ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАТОРА 1. Сопровождение ~ 5 сайтов (преимущественно joomla), решение мелких текущих задач 2. Безопасность (мониторинг логов) 3. Хостинг 4. Резервное копирование баз данных и файлов 5. Планирование и бюджетирование рекламных компаний 6. Разработка, внедрение и ведение ...
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В обязанности разработчика включается:
Непосредственное программирование серверной и пользовательской части сайта в соответствии с задачами, установленными техническим директором проекта.
Поддержание проекта в рабочем состоянии и постоянное обновление функциональной части.
Организовать технологический цикл по созданию Интернет проектов и сервисов.
Разработка и внедрение сервисов сайта, личный кабинет, галереи, многоуровневый поисковик, интерактивная карта гугл, корзина, анкеты, работа с базами данных и т.д…
Дизайн и вёрстка элементов сайта
Придумывание новых сервисов и улучшение существующих
Модерация и администрирование
Решение технических проблем
Рассмотрение жалоб и предложений
Подбор сторонних дизайнеров для реализации текущих задач по проекту
Требования:
Возраст: от 22 до 40
Пол: значения не имеет
Опыт управления по созданию интернет проектов и сервисов (Новости с комментариями, базы данных, личный кабинет, галереи, многоуровневый поисковик, интерактивная карта гугл, корзина, анкеты) на уровне известных Российских и мировых компаний от 2-х лет.
Отличные знания всех этапов производственного процесса
Умение составлять техническое задание и разрабатывать план его исполнения.
Умение разрабатывать логистику проекта и сценарии для пользователей.
Высокие коммуникативные навыки и знание последних тенденций
Умение разбираться в чужом коде
Умение разрабатывать сложные сайты самому с нуля
Знание PHP (ООП) на уровне выше среднего.
Умение работать с базой данных MySQL.
Понимание общих принципов ООП.
Опыт работы Smarty.
Опыт работы на должности PHP-программиста от 1.5 лет.
Наличие завершенных сайтов.
Умение быстро вникать в суть задачи и реализовывать ее.
Знание всех этапов разработки веб-сайтов.
Наличие Рекомендаций, благодарственных писем и других знаков высокой лояльности со стороны клиентов является преимуществом
Личные качества: Доброжелательность, ответственность, внимание к деталям, умение расставлять приоритеты, стрессоустойчивость, энергичность и творческий подход, умение работать в команде.
Примеры выполненных проектов являются обязательными и без них кандидаты не рассматриваются просьба указывать гиперссылки в письме отклика или в резюме
Условия:
Офис в 10 мин от станций метро Павелецкая, Серпуховская, Тульская
работа в офисе с 9:30 - до 18:30 (возможна удаленная работы с свободным графиком посещения офиса)
Испытательный срок до 3 месяцев
Оклад + бонусы
Тип занятости
Полная занятость, гибкий график
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