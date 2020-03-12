Разработка бизнес плана

Нужен менеджер по продажам туристических услуг, а именно поиск покупателей на десять авиабилетов как физ так и юр лиц. - привлечение клиентов и построение долгосрочных отношений; - реализация 10 авиабилетов. Качественно выполнить работу по данному поиску десяти клиентов.
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Нужно в рамках проекта развития компании разработать исследование рынка.
Нужны фрилансеры с теоритическими или практическими знаниями любого уровня по разработке исследования рынков.
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