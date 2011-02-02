B1gmail не отправляет вложения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка80 просмотров

Есть установленный скрипт B1gmail. Отправляет почту нормально, но если туда прикрепить вложение, в логах пишет такие ошибки:

(db.class.php:157) MySQL-Error at '/email.compose.php': 'You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' bm60_tempfiles(expires,user) VALUES('1296686848','2')' at line

(db.class.php:157) MySQL-Error at '/email.compose.php': 'You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' bm60_tempfiles(expires,user) VALUES('1296744450','-1')' at lin

То есть нужно поправить синтаксис таблиц.

После отправки письмо приходит, но без вложения.

MySQLSQL
14 лет назад
Crugko
Павел 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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