Согласно отосланого ТЗ
Нужно одеть готовый дизайн на Typo3
Нужно одеть готовый дизайн на Typo3 и +
на сайт: www.kyivskakazka.org.ua
Задачи:
- одеть готовый дизайн на Typo3 (макет дизайна в Photoshop *psd)
- шапка должна меняться при переходе на другую языковую версию сайта
- добавить галереи с фотографиями на сайт
Отправляйте в личку ссылки на примеры работ обязательно, цену и срок выполнения заказа.
Оплата только по факту за согласованную и принятую работу.
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