Нужно одеть готовый дизайн на Typo3

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Закрыт1 заявка108 просмотров

Нужно одеть готовый дизайн на Typo3 и +

на сайт: www.kyivskakazka.org.ua

Задачи:

- одеть готовый дизайн на Typo3 (макет дизайна в Photoshop *psd)

- шапка должна меняться при переходе на другую языковую версию сайта

- добавить галереи с фотографиями на сайт

Отправляйте в личку ссылки на примеры работ обязательно, цену и срок выполнения заказа.

Оплата только по факту за согласованную и принятую работу.

14 лет назад
mark47
Антон 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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