Оптимізація HTML сайту за Google Page Speed Insights

$15
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки214 просмотров
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Добрий день!

Ми шукаємо досвідченого розробника для оптимізації невеликого HTML-сайту.

Поточні результати: https://pagespeed.web.dev/analysis/https-www-nextlevelufhs-co-uk/qoazjhsg4q?form_factor=mobile

Завдання:

  1. Аналіз та оцінка сайту за допомогою інструменту Google Page Speed Insights.

  2. Виправлення всіх виявлених помилок та недоліків, які впливають на швидкість завантаження сайту.

  3. Максимальна оптимізація сайту для покращення показників швидкості завантаження та рейтингу PageSpeed.

Вимоги:

  • Досвід роботи з оптимізацією веб-сайтів, зокрема використання Google Page Speed Insights.

  • Знання HTML, CSS та JavaScript.

  • Вміння журналювати речі, які були зроблені та розписувати як та чи інша річ була виконана.

  • Вміння працювати самостійно та ефективно вирішувати завдання.

Умови:

  • Проект на фріланс-основі.

  • Обсяг та строк виконання буде обговорено індивідуально.

Якщо ви готові прийняти та впевнені у собі, будь ласка, надсилайте свої заявки та приклади попередніх робіт.

Почувайтеся вільно з тим, щоб запитувати та уточнювати. Будемо раді співпрацювати!

Дякую

HTML
3 месяца назад
yesaulovarsenii
Арсеній 
18 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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