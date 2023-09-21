Спеціаліст по програмі Darkroom

Веб-программированиеЗакрытнет заявок170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Налаштування програми Darkroom. А саме налаштування збереження фотографій на відділеному сховищі та налаштування динамічних QR-кодів для завантаження фото. Прохання відгукнутися тому, хто вже це робив і є досвід.

3 месяца назад
guest_1693304651890
Украина
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Доработка Темы WordPress

    Доработка Темы WordPress Задача Необходимо доработать WordPress тему. Сайт - https://dream-works-mult.ru/ В заявке напишите стоимость и сроки, если нужно уточнения. Также краткий комментарий по ТЗ, работа объемная и заявки без комментария не рассматриваются. ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработка и настройка API на python

    Техническое Задание на Разработку API Приложения на Python Основные Информационные Параметры: Тип Сервера: Linux Домен: Уже приобретён (Детали предоставятся отдельно Требуется разработать простое API приложение на Python?, ...

    Python
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Интегрировать Facebook API

    Необходимо интегрировать Facebook API в сервис на Laravel. Мы создали онлайн-чат внутри нашего сервиса и подключили вебхук, который позволяет обмениваться сообщениями между клиентами из Facebook заходящими на нашу страницу и сотрудниками внутри сервиса. Мы ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сайт на JS, трансляция с приложения и еще один сайт

    Приветствую. Задача: Скопировать два сайта. Первый - необходимо скопировать одну страницу сайта, сменить одну ссылку. Остальные кнопки пусть кидают на оригинальный сайт. Второй - довольно трудный сайт, написан на языке JS, который транслируется с приложения(как ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Обновить api

    $100

    Требуется обновить скрипт в связи с обновление API сервиса. Скрипт написан для битрикс24 как встраиваемое приложение. . Требуется обновить скрипт , сделать более понятно логирование при ошибках . Сейчас все довольно странно логируется

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Доработка таймера в javascript

    На странице с загрузкой https://androidloading.com/download/115/ есть таймер. Если возникает проблема с загрузкой рекламы Яндекса, таймер не запускается. Такая проблема наблюдается в Украине т.к. Яндекс реклама заблокирована. Нужно поправить код таймера, чтобы в случае проблемы ...

    Javascript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад