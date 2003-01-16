Отмигрировать сайт на новый движок (Wordpress, Drupal, проч опенсорс)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок1195 просмотров
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Есть ecozvar.com(.)ua - довольно старый сайт на базе платного темплейта. 

Проблемы:

1. Медленная загрузка и старый диз.

2. Кириллические url.

3. Не становятся addons оплат (например - ликпей).

4. Кривая мобильная версия.

Необходимо поднять легковесный опенсорс-движок, темплейт (похожий на текущий) и отмигрировать сайт (структуру, контент). Идеологически нужно "бюджетно" и минимум кастомной работы.

Просьба оставлять в сервисе примерный бюджет,  примерный срок и платформу, на которую предлагаете мигрировать (только опенсорс).

WordPressDrupal
2 года назад
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад