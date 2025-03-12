Задача полягає у створенні файлу, де будуть представлені два розміри книжок з підписами їх формату. Пропорції мають відповідати актуальним стандартам. Потрібно підготувати шаблон у форматах CDR чи AI, де права книжка буде фіксованою, а лівий формат змінюватиметься. Шаблон має дозволяти редагування текстових надписів та експортування різних варіантів.
Створення гайду
Вітаю!
Потрібна допомога фахівця у створенні гайду. Формат пдф, орієнтовно до 10 сторінок, текстові матеріали та фотографіі для наповнення надам, а також побажання по візуальній структурі та розміщенню блоків.
Будь ласка, запропонуйте ціну та термін виконання після надання матеріалів, і приклади виконання подібних робіт, якщо є.
Заявки фрилансеров
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