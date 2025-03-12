Створення гайду

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт8 заявок56 просмотров

Вітаю!

Потрібна допомога фахівця у створенні гайду. Формат пдф, орієнтовно до 10 сторінок, текстові матеріали та фотографіі для наповнення надам, а також побажання по візуальній структурі та розміщенню блоків.

Будь ласка, запропонуйте ціну та термін виконання після надання матеріалів, і приклади виконання подібних робіт, якщо є.

Оптимизация контентаСоздание презентаций
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Anna_B
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