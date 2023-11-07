Монтаж рилс

Подобрать видео мемы под видео. Задача: Подобрать мемы к фразам из интервью людей. Образец вот как это сделано: https://www.youtube.com/watch?v=Z86TV-HH7y8 Какой исполнитель нужен: ...
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Здравствуйте Никита. Задача такая: нужно взять исходник с записью подкаста и смонтировать из него максимальное количество рилс (коротких вертикальных роликов). Цифры по хронометражу и предоставлю. Заранее благодарю за ответ
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