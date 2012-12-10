веб-технолог (веб-мастер)

- Графический дизайн: логотипы, шаблоны для веб-сайтов, элементы графического интерфейса, фирменный стиль, мультимедийные материалы.

- Кроссбраузерная вёрстка: IE7+, Chrome, Firefox, Opera, Safari.

- Внутренняя и внешняя оптимизация веб-сайтов для поискового продвижения.

- Создание сайтов "под-ключ" на HostCMS, Joomla, WordPress, OpenCart, WebAsysst Shop-script, PrestaShop, vTiger, fengOffice.

- Вёрска и прогаммирование с использованием HTML, CSS, JavaScript (mootools, JQuery), PHP, AJAX, SQL.

- Разработка и графическое оформление продающих/посадочных страниц (landing page), рекламных страниц, главных страниц для веб-сайтов.

- Менеджмент интернет-проектов: постановка целей и задач, разработка коммерческих предложений и технических заданий, управление проектной командой, отслеживание качества и сроков выполнения проектов, отслеживание взаиморасчетов с клиентами.

- Теоретические знания и практические умения в автоматизации бухгалтерского и торгового учёта на базе 1С:Предприятие 7.7, 8.1, 8.2 (внедрение, разработка инструкций для конечных пользователей, консультации и обучение, аппаратное и информационно-технологическое сопровождение), навыки по ведению и восстановлению бухгалтерского и складского учета.

- Опыт подготовки и преподавания курсов, семинаров презентаций преимущественно по компьютерной тематике.

- Свободное владение приложениями: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver и др.