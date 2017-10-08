Нужно доработать галерею с изображениями https://regpractic.ru/sudebnaya-praktika-po-ddu.html 1. Чтобы не тупила по нажатию на миниатюры в открытой галерии слева. 2. Сделать ленивую загрузку. По скайпу поясню более подробно. Нужно отлично знать javascript ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Суть такая: Скрипт размещенный на сервере должен парсить все папки сайта, находить изображения в jpg, png и конвертировать их в WebP, а потом складывать их в соответствующие папки, т.е. не в одну большую, а в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
1. Когда изображение открытой галереи на сайте заходит за видимые границы экрана, имитировать нажатие на крестик https://regpractic.ru/sudebnaya-praktika-po-ddu.html. 2. Сделать средствами php или javascript так, чтобы определённые изображения на мобильных не загружались в браузер (указанная ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Внести доработки к программе на C# Нужно знать: 1. Контролы DevExpress под windows 2. C# 3. MS SQL ТЗ пришлю. Оплата по договорённости. Если интересно, пишите скайп, обсуждение ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть база размещенная на выделенном сервере MS SQL. Нужно сделать так, чтобы отдельные её элементы были доступными на мобильных устройствах (Ipad, Samsung Galaxy). Пользователь нажимает на иконку на устройстве и загружается таблица, которая ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт7 лет назад
есть база мс сикуль, нужно сделать так, чтобы по нажатью иконки на телефоне открывалась таблица - всё простоВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
по скайпу поясню, что нужно сделать. Есть ПО, нужно кое-что дописать, для этого нужны знания C# и контролов DevExpress. Пишите скайп, поясню что делать. Заказчик (не посредник).Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно перенести сервер MS SQL 2014 с домашнего ПК на windows хостинг, настроить синхронизацию, доступ и др. – по скайпу поясню, что нужно сделатьСистемное администрирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача такая: На ПК1 есть две папки с общим доступом по паролю. На ПК2 (находится в локальной сети по проводу и видит ПК1 через роутер) эти две папки видны по паролю. ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно вывести сайт по ряду НЧ запросов в ТОП. Если можете говорить голосом по скайпу - пишите номер. Желательно иметь карту сбербанка для оплаты услуг.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать изображения для размещения в группе ВКонтакте, причём так, чтобы после размещения оно было резким, а не расплывчатым из-за фильтров сжатия изображений применяемых социальной сетьюСоциальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
ТЗ во вложении. Сколько стоит?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Пишите сразу скайп, обсудим голосом. Хорошо, если у вас карта сбербанка, на которую можно перевести деньги быстро и без комиссии.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Подробнее в тз написал https://yadi.sk/i/QWXVle3O32LiEM Кроме калькулятора полно разной работы: нужна сверстать лэндинг по неустойке, кое-что по сайту поправить и др. и пр. Работа есть всегда...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать БД (msql), ПО под windows на C# Как вариант с использованием компонентов devexpress. Есть подробное ТЗ. Заказчик (не посредник). Работа не простая!Базы данных12 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен программист для написания базы данных для юристов. База данных на SQL - сервере. ТЗ пришлю по запросу.Базы данных16 заявокЗакрыт8 лет назад
Дизайн сайта готов yadi.sk/i/OMK_JPTxvw5sh Осталось только сверстать. Одна страница, на движок натягивать не нужно Сколько стоит?HTML-верстка37 заявокЗакрыт8 лет назад
Что нужно сделать поясню по телефонуHTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
ТЗ пришлю по запросуHTML-верстка41 заявкаЗакрыт9 лет назад