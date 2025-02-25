Задача включает оцифровку карты сельского поселения, охватывающую такие элементы, как ЛЭЗ, ЗОУИТ, состав земель и почвенная карта. Необходима работа с программным обеспечением MapInfo для точного выполнения задачи.
Разработка чертежей
Добрый день. Есть отсканированная модель узла на 3д сканере, задача перевести обьект в твердое тело и на основе это разработать чертежи на производство. задача срочная на все 3 дня
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