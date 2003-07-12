Сделать чертеж дома

Чертежи и СхемыЗакрытнет заявок4 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Нужен проект или чертеж дома. Дом состоит из резиновых труб накаченных воздухом. Размеры и конфигурация соотношения на ваше усмотрение. Дом выполнен в стиле рисунка ангара из серых труб, фото прилагается. Конек и все периметры в виде выделенных выступающих частей, фото прилагается. Соединения стен дома выделены вертикальными угловыми прямоугольниками, сами же углы дома выполнены в виде угловых муфт типа неправильного ромба четырехугольника. Крыльцо в том же дизайне как и сам дом. Сколько будет стоить данная работа и сколько займет по времени? Можете сбросить набросок как вы себе это представляете. Ваша дальнейшая доработка приветствуется и оплачивается. 

2 месяца назад
guest_16982921688514
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям