Сделать чертеж дома

Здравствуйте. Нужен проект или чертеж дома. Дом состоит из резиновых труб накаченных воздухом. Размеры и конфигурация соотношения на ваше усмотрение. Дом выполнен в стиле рисунка ангара из серых труб, фото прилагается. Конек и все периметры в виде выделенных выступающих частей, фото прилагается. Соединения стен дома выделены вертикальными угловыми прямоугольниками, сами же углы дома выполнены в виде угловых муфт типа неправильного ромба четырехугольника. Крыльцо в том же дизайне как и сам дом. Сколько будет стоить данная работа и сколько займет по времени? Можете сбросить набросок как вы себе это представляете. Ваша дальнейшая доработка приветствуется и оплачивается.