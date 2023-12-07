Дизайн Интернет-магазина автозапчастей

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка10 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дизайн Интернет-магазина автозапчастей. Все детали обсудили лично

15 дней назад
guest_1701940135638
Эстония
16 дней в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
7 часов назад
15 дней назад
$3600
30 дней
Я очень доволен результатом. Заказ выполнен в срок. Алексей глубоко погрузился в специфику магазина и внедрил интересные решения для повышения его эффективности. Мне было интересно работать с Алексеем. В будущем буду еще обращаться. Спасибо!
Благодарю Павла за очень интересный с профессиональной точки зрения, насыщенный задачами проект. Отдельная благодарность — за максимальное погружение в проект (что далеко не всегда бывает со стороны заказчика), за оперативное решение всех локальных вопросов, за молниеносную обратную связь, а также умение слушать и слышать исполнителя. Желаю ещё бОльшего развития вашему бизнесу!