Дизайн Интернет-магазина автозапчастей

Благодарю Павла за очень интересный с профессиональной точки зрения, насыщенный задачами проект. Отдельная благодарность — за максимальное погружение в проект (что далеко не всегда бывает со стороны заказчика), за оперативное решение всех локальных вопросов, за молниеносную обратную связь, а также умение слушать и слышать исполнителя. Желаю ещё бОльшего развития вашему бизнесу!