Talk2me - верстка макетов

$700
HTML-версткаЗакрыт1 заявка5 просмотров
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Верстка всех макетов из Figma

https://www.figma.com/file/yJAxxyLLGVDIgxd4og9our/TALK2ME?type=design&mode=design&t=LJ5STLDOTIRv75jS-0

Требования к верстке:

  1. Верстка сайта Pixel Perfect согласно макетов Заказчика;

  2. Кроссбраузерность. Макеты должны выглядеть одинаково хорошо в браузерах Google Chrome; Mozilla Firefox; Safari; Opera.

  3. Адаптивность под все разрешения экранов.

  4. Макеты должны выглядеть одинаково хорошо на телефонах любых производителей и на любых операционных системах.

  5. Изображения должны быть оптимизированы под современный формат WebP и под соответствующие разрешения экранов.

  6. Показатель скорости загрузки макетов по pagespeed должен составлять 90% для десктопа и 90% для мобильных систем.

  7. Вес изображений должен быть минимальным, но при этом они не должны терять качество и быть такими, какими предоставил заказчик.

Срок выполнения - 12 дней.

3 месяца назад
vivera14
33 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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