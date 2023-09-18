Talk2me - верстка макетов

Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Portolio site
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка всех макетов из Figma
https://www.figma.com/file/yJAxxyLLGVDIgxd4og9our/TALK2ME?type=design&mode=design&t=LJ5STLDOTIRv75jS-0
Требования к верстке:
Верстка сайта Pixel Perfect согласно макетов Заказчика;
Кроссбраузерность. Макеты должны выглядеть одинаково хорошо в браузерах Google Chrome; Mozilla Firefox; Safari; Opera.
Адаптивность под все разрешения экранов.
Макеты должны выглядеть одинаково хорошо на телефонах любых производителей и на любых операционных системах.
Изображения должны быть оптимизированы под современный формат WebP и под соответствующие разрешения экранов.
Показатель скорости загрузки макетов по pagespeed должен составлять 90% для десктопа и 90% для мобильных систем.
Вес изображений должен быть минимальным, но при этом они не должны терять качество и быть такими, какими предоставил заказчик.
Срок выполнения - 12 дней.
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