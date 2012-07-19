Доработка функционала и верстки PrestaShop

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Закрыт2 заявки118 просмотров

Нужно сделать вывод в кратком описании размеров товара и других параметров в виде:

Размеры внешние (мм): высота 320 х ширина 400 х глубина 300

Размеры внутренние (мм): высота 230 х ширина 330 х глубина 220

Внутренний объем (л): 15

Вес (кг): 12

Страна производитель: Китай

Срок гарантии: 1 год

+ кое-где поправить вёрстку. Подробное ТЗ скину в личку.

PrestaShop
13 лет назад
sfs77
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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