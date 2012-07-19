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Доработка функционала и верстки PrestaShop
Нужно сделать вывод в кратком описании размеров товара и других параметров в виде:
Размеры внешние (мм): высота 320 х ширина 400 х глубина 300
Размеры внутренние (мм): высота 230 х ширина 330 х глубина 220
Внутренний объем (л): 15
Вес (кг): 12
Страна производитель: Китай
Срок гарантии: 1 год
+ кое-где поправить вёрстку. Подробное ТЗ скину в личку.
Заявки фрилансеров
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