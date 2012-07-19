Создание сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки118 просмотров

Хотели бы перенести существующий сайт http://100shin.com.ua на систему Битрикс. Ко всему существующему хотим добавить функционал обмена с нашей 1с и возможностью осуществлять для определённых пользователей (дилеров) покупок на сайте с отображением счета и расходной в 1с, минуя звено "менеджер". Также осуществить возможность загрузки и анализа прайсов поставщиков с выбором наименьшей цены.Более развёрнутое ТЗ пришлю всем желающим в личку или по почте

13 лет назад
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Дмитрий 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров