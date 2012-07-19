Создание сайта на Битрикс

Хотели бы перенести существующий сайт http://100shin.com.ua на систему Битрикс. Ко всему существующему хотим добавить функционал обмена с нашей 1с и возможностью осуществлять для определённых пользователей (дилеров) покупок на сайте с отображением счета и расходной в 1с, минуя звено "менеджер". Также осуществить возможность загрузки и анализа прайсов поставщиков с выбором наименьшей цены.Более развёрнутое ТЗ пришлю всем желающим в личку или по почте