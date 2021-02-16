Необходимо настроить одностраничник на joomla

Необходимо сделать landing page для нескольких разновидностей одной и той же игрушки (деревянная игрушка ЯкТак). Уже есть сайт на Джумле, подключенный к домену. capitoys.uk Надо установить конструктор SP Page Builder или подобный и в этом конструкторе настроить одностраничник.

Подключить платежные системы PayPal и оплата картой.

Чтобы все выглядело солидно и работало. А также доработать другой сайт Wordpress: дизайн и настроить систему оплаты.