Необходимо настроить одностраничник на joomla

Необходимо на базе b2b сайта на движке OpenCart, создать личный кабинет агента по выдаче товара. Суть проекта такова. Наша компания передаёт товары в точки выдачи (агентам по выдаче товара), по типу тех что выдают OZON, BoxBerry, Avito, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать landing page для нескольких разновидностей одной и той же игрушки (деревянная игрушка ЯкТак). Уже есть сайт на Джумле, подключенный к домену. capitoys.uk Надо установить конструктор SP Page Builder или подобный и в этом конструкторе настроить одностраничник.
Подключить платежные системы PayPal и оплата картой.
Чтобы все выглядело солидно и работало. А также доработать другой сайт Wordpress: дизайн и настроить систему оплаты.
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