Необходимо на базе b2b сайта на движке OpenCart, создать личный кабинет агента по выдаче товара. Суть проекта такова. Наша компания передаёт товары в точки выдачи (агентам по выдаче товара), по типу тех что выдают OZON, BoxBerry, Avito, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать ТЗ по сайту и оптимизировать сайт http://razborkainfiniti.com.ua/ ТЗ для настройки гугл шопинга + Сделать от себя анализ и предложить доработки по оптимизации и наполнению сайта, основываясь на сайт https://3234444.com/ Добавить на сайте:
1. Доставку курьером по Украине и поле адреса для нее;
2. Онлайн оплату (номер карты на странице оформления заказа в выборе способа оплаты)
3. Страницы обмена-возврата товара и способов оплаты-доставки;
4. Значок корзины;
5. Цены в UAH;
6. Редирект http -> https и ссылки на сайте в https;
7. Значок "Заказать звонок"
8. Значок "Живочат";
9. Значок "Добавить запрос". Где клиент должен ввести 1) Имя 2) Телефон 3)VIN код 4) Список запчастей
10. Поиск товара и подбор запчастей. А так же фильтры (вижу в мобильной уже есть, но не заполнены, на ПК версии нету)
11. Номер детали и год. Номер детали добавить так чтобы клиент мог найти в по поиску по номеру но в карточке товара номер не был явно указан. Так же сделать и чтобы был запрос в контексте. Люди в гугле смогли вбить номер и выдавала наша карта клиента. НО ЕСЛИ ПРОСТО ВЫБИРАЮТ ДЕТАЛЬ ПУТЕМ ПОИСКА ПО ГРУППЕ ИЛИ НАЗВАНИЮ ДЕТАЛИ ТО НЕ СМОГЛИ УВИДЕТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ.
12. Значок на инстаграмм
13. Карту проезда к нам. Возможно живую анимацию, когда человек проскролит вниз карта начнет вести с какойто ближайшей дороги
14. Указать в шапке номера рабочие и указать вайбер телеграм и воцап. За пример взять 3234444.com Тех доработки Разборка Инфинити:
15. Немного изменить верстку каталога (убрать правую колонку)https://prnt.sc/yb8fyvили сделать фильтр 16. Добавить текстовое поле в товар и создать модуль генерации текста и мета-тегов
17. Добавить текстовое поле в категорию
18. Настроить правильную пагинацию
19. Сделать функционал создания статических страниц для городов
20. Настроить генерацию sitema
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