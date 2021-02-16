Сделать ТЗ по сайту и оптимизировать сайт http://razborkainfiniti.com.ua/ ТЗ для настройки гугл шопинга + Сделать от себя анализ и предложить доработки по оптимизации и наполнению сайта, основываясь на сайт https://3234444.com/ Добавить на сайте:

1. Доставку курьером по Украине и поле адреса для нее;

2. Онлайн оплату (номер карты на странице оформления заказа в выборе способа оплаты)

3. Страницы обмена-возврата товара и способов оплаты-доставки;

4. Значок корзины;

5. Цены в UAH;

6. Редирект http -> https и ссылки на сайте в https;

7. Значок "Заказать звонок"

8. Значок "Живочат";

9. Значок "Добавить запрос". Где клиент должен ввести 1) Имя 2) Телефон 3)VIN код 4) Список запчастей

10. Поиск товара и подбор запчастей. А так же фильтры (вижу в мобильной уже есть, но не заполнены, на ПК версии нету)

11. Номер детали и год. Номер детали добавить так чтобы клиент мог найти в по поиску по номеру но в карточке товара номер не был явно указан. Так же сделать и чтобы был запрос в контексте. Люди в гугле смогли вбить номер и выдавала наша карта клиента. НО ЕСЛИ ПРОСТО ВЫБИРАЮТ ДЕТАЛЬ ПУТЕМ ПОИСКА ПО ГРУППЕ ИЛИ НАЗВАНИЮ ДЕТАЛИ ТО НЕ СМОГЛИ УВИДЕТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ.

12. Значок на инстаграмм

13. Карту проезда к нам. Возможно живую анимацию, когда человек проскролит вниз карта начнет вести с какойто ближайшей дороги

14. Указать в шапке номера рабочие и указать вайбер телеграм и воцап. За пример взять 3234444.com Тех доработки Разборка Инфинити:

15. Немного изменить верстку каталога (убрать правую колонку)https://prnt.sc/yb8fyvили сделать фильтр 16. Добавить текстовое поле в товар и создать модуль генерации текста и мета-тегов

17. Добавить текстовое поле в категорию

18. Настроить правильную пагинацию

19. Сделать функционал создания статических страниц для городов

20. Настроить генерацию sitema