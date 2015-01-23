Подкорректировать javascript в корзине Virtuemart 2

Описание проекта и некоторые технические требования здесь https://docs.google.com/document/d/1sPKKC-5W7ZqU8oGM7dPk53NtosobovoKdAvy8i7cZbw/edit?usp=sharing, только разработка, дизайн не нужен. Подробное ТЗ будет позже. Сейчас нужно примерно определиться с ценой и сроками, определиться с технологиями, которые будут использоваться. Буду рад, если будет python, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Virtuemart 2, Joomla 2.5
на основе шаблона — https://demo.gavick.com/joomla25/storefront/
корзина одностраничная — плагин от gavick.com
там есть поле для ввода количества и кнопка обновить количество в корзине.
когда ее жмешь — форма просит сначала заполнить все обязательные поля, а потом только соглашается обновить ко-во.
просьба подкорректировать javascript, чтоб ко-во обновлялось без ввода обязательных полей.
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