Подкорректировать javascript в корзине Virtuemart 2

$10
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки160 просмотров
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Virtuemart 2, Joomla 2.5

на основе шаблона — https://demo.gavick.com/joomla25/storefront/

корзина одностраничная — плагин от gavick.com

там есть поле для ввода количества и кнопка обновить количество в корзине.

когда ее жмешь — форма просит сначала заполнить все обязательные поля, а потом только соглашается обновить ко-во.

просьба подкорректировать javascript, чтоб ко-во обновлялось без ввода обязательных полей.

JavascriptVirtuemart
9 лет назад
maximus123
Максим 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
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