Подкорректировать javascript в корзине Virtuemart 2

Описание проекта и некоторые технические требования здесь https://docs.google.com/document/d/1sPKKC-5W7ZqU8oGM7dPk53NtosobovoKdAvy8i7cZbw/edit?usp=sharing, только разработка, дизайн не нужен. Подробное ТЗ будет позже. Сейчас нужно примерно определиться с ценой и сроками, определиться с технологиями, которые будут использоваться. Буду рад, если будет python, ...