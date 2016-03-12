Есть купленная тема для админки на AngularJS. Нужно на основе нее сделать админку для интернет - магазина. Добавление товаров, список товаров с фильтрами, добавление производителей, категорий и поставищков и др. Работа с сервером заключается в ...
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Создание интернет магазина косметики по заданному образцу. Аванс 120 $, срок 2,5 недели.
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