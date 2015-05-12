Тех доработка и поддержка интернет-магазина на CMR Webasyst

2 интернет-магазина на CMR Webasyst, завязаны на одну админку.

Что нам нужно сделать по ним

1) настроить кассу на одном сайте

2) Ограничение возможности клиентов сделать заказ на определенную дату в целом, а также с возможностью настраивать ближайшее время доставки для отдельного товара.

3) В админке сделать сортировку заказов по дате

4) В корзине при оформлении заказа внизу сделать "Приятные дополнения" (Что еще заказывают с этим товаром по типу как на сайте https://megaflowers.ru

5) Добавить в информационную рассылку, которая приходит при оформлении заказа, дату, на которую был сделан заказ

6) При оформлении заказа, когда после email-адреса ставишь пробел, он выдает ошибку, убрать это