Требуется изменить функции приложения под Андроид ( *apk ) Все подробности в прикрепленном файле
Дизайн мобильного приложения
Добрый вечер! Мне нужно разработать дизайн приложения, тренирующего у пользователя способность вычислять в уме. У меня есть список требований к приложению и черно-белая компоновка элементов на экране (это лишь ориентир. В целом я, конечно, полагаюсь на Вас в т.ч. как на UX дизайнера). Так же могу дать референсы того, в каком стиле я бы хотел видеть готовый результат. Дизайн нужен и под android, и под iOS, но желательно сделать дизайн так, чтобы дизайны под платформы совпадали как можно сильнее, т.к. делаться всё будет на кросс-платформе. В приложении будет плюс-минус 11 экранов.
Вам интересен такой заказ? Сколько это может стоить?
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