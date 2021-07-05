Требуется разработать мобильное приложение на iOS, которое будет распарсивать данные JSON и выводить их на экраны. Включить возможность отправки Push-уведомлений с использованием Firebase. Ожидается высокое качество выполнения в срок от 3 до 20 дней. Предоставляются тестировщики для помощи. Оплата зависит от качества работы и сроков выполнения.