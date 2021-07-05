Мобильное приложение как экзаменационная работа. Дедлайн 06 июля 17:00

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки2524 просмотра

Приложение на Java + макеты. Подробности в файле

Java
4 года назад
guest_16254719634471
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
4 года назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Алекс
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад