Требуется разработка модуля Health check для iOS-приложения мессенджера АДАМАНТ. Необходимо перенести функционал проверки доступности узлов из JS и реализовать механизм перенаправления запросов на доступные узлы. Знания Swift, опыт работы с HTTP-запросами и умение разбираться в чужом коде обязательны.
Накрутка установок приложений
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $820
Требуется разработать мобильное приложение на iOS, которое будет распарсивать данные JSON и выводить их на экраны. Включить возможность отправки Push-уведомлений с использованием Firebase. Ожидается высокое качество выполнения в срок от 3 до 20 дней. Предоставляются тестировщики для помощи. Оплата зависит от качества работы и сроков выполнения.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработать мобильное приложение на Java в рамках экзаменационной работы. Включить макеты интерфейса. Дедлайн выполнения — 06 июля до 17:00. Подробности можно найти в приложенном файле.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется реализовать дополнительный функционал в существующем IOS приложении на Swift 5, предназначенном для рамок для фотографий. Подробности можно найти в техническом задании. Укажите свою цену и сроки выполнения работы.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $20
Требуется разместить мобильное приложение на платформах PlayMarket и AppStore. Работа должна быть выполнена с вашего аккаунта. Убедитесь в соблюдении всех требований для успешной публикации.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется iOS разработчик, знакомый с Adobe Air, для устранения проблемы с авторизацией через социальные сети в приложении. Исходники будут предоставлены. Работа через трекер Hubstaff. В отклике необходимо указать часовой пояс, ставку в час и скиллы.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1000
Требуется переписать мобильное приложение на Android, используя React Native, Redux, persist, saga и axios. Необходимо сделать код более структурированным и подготовить его для выпуска на iOS. Ожидается качественная реализация с соблюдением лучших практик разработки.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработка простого мобильного приложения с четким сроком выполнения до 17 часов по Москве. Подробности указаны в файле. Ожидается качественный и быстрый результат.Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт4 года назад
Требуется разработать мобильное приложение-читалку для платформ Android и iOS. В приложении должны быть загружены 100-150 книг. Функции: ночной режим, смена шрифтов и цвета фона, поиск, добавление в избранное, прокрутка и цитаты. Дизайн должен быть красивым и запоминающимся.Мобильные приложения11 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать мобильное приложение на iPhone с использованием Swift. Приложение должно позволять пользователям делиться плейлистами с 6 различных музыкальных платформ, включая Spotify. Откликаться только с опытом в подобных проектах.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад