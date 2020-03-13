Необходимо создать мобильное приложение android/ios

Необходимо создать простое мобильное приложение на основе личного кабинета сайта. Также будет необходимо добавить функционал по отправке файлов напрямую на email организации в приложении.

Если интересуют какие-либо детали - пишите, постараюсь разъяснить в меру своих возможностей.

Жду предложений с приблизительной ценой разработки и ориентировочным сроком исполнения.