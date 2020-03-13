Спасти мир от коронавируса за неделю (Кроссплатформенное приложение)

Приложение для компании которая занимается распознаванием голоса. Калифорния

У них есть технология распознавания коронавируса по голосу. Все работает на бэкэнде требуется только завернуть это все в кроссплатформенное приложение.

Сроки очень сжатые. за 7 дней надо уже выкатить рабочий прототип.

Тех кто не умеет и не готов работать по 10 часов в день просьба даже не беспокоить.

Студиям у которых куча других заказов тоже просьба не боеспокоить.

Мне нужны люди которые смогут на 100% выделить внимание этому проекту.

Обязательно с опытом разработки кроссплатформенных апок.

Ищу героя или слаженную команду максимум из 2х человек (много людей как правило не ускоряет процесс)

На чем писать? Я знаю одну связку:

Cordova (Phone Gap) + Framework7 + vue + firebase

можно попробовать на flutter если есть опыт.

Если есть другие предложения - отлично. скидывайте.

Пишите в личку сразу про свой опыт на данных технологиях