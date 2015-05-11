Программа для планшета ,для контроля работы сотрудников и проведения опроса клиентов экран делится на 2 части -в верхней загружается вопрос для клиентов например : Пожалуйста оцените качество моей работы Вы бы порекомендовали ...
Несложное Android-приложение
Для создания несложного android-приложения требуется ответственный и толковый разработчик.
Вкратце о приложении:
Мобильное приложение для легкого и быстрого деления общего счета в кафе/ресторане и т.д. на несколько человек поименно.
Всего несколько модулей-страничек, простой дизайн в стиле FlatUI.
Концепт дизайна, полный набор мокапов, карта приложения и полное описание ТЗ уже имеются.
Что требуется:
- Внимательно ознакомиться c Картой будущего приложения и документацией по проекту.
- Заранее оценить задачи проекта по времени и стоимости, указать свои оценки в специальном документе.
- Совместно с проджект-менеджером определить и оценить риски проекта.
- Совместно с проджект-менеджером сформировать план проекта и определить сроки выполнения проекта.
- Выполнить проект согласно документам проекта в оговоренные сроки.
- Подготовить приложение к размещению на Google Play.
Предпочтение отдается разработчикам с:
- Портфолио с успешно выполненными и размещенными на Google Play android-приложениями
- Только позитивными отзывами клиентов,
- Опытом работы с проджект-менеджером,
- Способных как следует протестировать и заставить работать собственное творение.
О желании заняться данным проектом прошу сообщить мне в личку или на e-mail указанный в описании моего профиля.
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