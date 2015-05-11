Несложное Android-приложение

Для создания несложного android-приложения требуется ответственный и толковый разработчик.

Вкратце о приложении:

Мобильное приложение для легкого и быстрого деления общего счета в кафе/ресторане и т.д. на несколько человек поименно.

Всего несколько модулей-страничек, простой дизайн в стиле FlatUI.

Концепт дизайна, полный набор мокапов, карта приложения и полное описание ТЗ уже имеются.

Что требуется:

- Внимательно ознакомиться c Картой будущего приложения и документацией по проекту.

- Заранее оценить задачи проекта по времени и стоимости, указать свои оценки в специальном документе.

- Совместно с проджект-менеджером определить и оценить риски проекта.

- Совместно с проджект-менеджером сформировать план проекта и определить сроки выполнения проекта.

- Выполнить проект согласно документам проекта в оговоренные сроки.

- Подготовить приложение к размещению на Google Play.

Предпочтение отдается разработчикам с:

- Портфолио с успешно выполненными и размещенными на Google Play android-приложениями

- Только позитивными отзывами клиентов,

- Опытом работы с проджект-менеджером,

- Способных как следует протестировать и заставить работать собственное творение.

О желании заняться данным проектом прошу сообщить мне в личку или на e-mail указанный в описании моего профиля.